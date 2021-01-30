Новые власти США не будут ослаблять антироссийские санкции

Новые власти США во главе с Джо Байденом не собираются ослаблять санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом рассказал американский посол в РФ Джон Салливан.

"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции", — пояснил дипломат.

По словам Салливана, "украинский вопрос" остаётся одним из важнейших направлений для нового руководства Соединённых Штатов.