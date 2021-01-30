У Трампа могут забрать его резиденцию во Флориде

После инаугурации Джо Байдена Дональд Трамп объявил об отъезде во Флориду, где он поселился в собственном гольф-клубе в Мар-а-Лаго.

Однако власти штата не позволяют бывшему президенту основать на базе гольф-клуба резиденцию бизнесмена. На территории гольф-клуба запрещено постоянное проживание, поскольку это место является коммерческой недвижимостью.

Ранее Трампу было запрещено проводить в гольф-клубе более семи дней подряд и более трёх недель в году.