Власти Соединённых Штатов продолжают следить за политической ситуацией в Белоруссии. С таким заявлением выступил посол США в России Джон Салливан.
По его словам, в ближайшее время администрация примет "конкретные решения".
Напомним, в Белоруссии летом вспыхнули массовые акции протеста против избранного президента страны Александра Лукашенко.
Андрей Миронов рассказал, что поддерживают Навального не только западные структуры, но и серьёзные силы внутри страны. Какая борьба идёт в верхах российской власти?