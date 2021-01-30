Салливан: США следят за ситуацией в Белоруссии

Власти Соединённых Штатов продолжают следить за политической ситуацией в Белоруссии. С таким заявлением выступил посол США в России Джон Салливан.

По его словам, в ближайшее время администрация примет "конкретные решения".

Напомним, в Белоруссии летом вспыхнули массовые акции протеста против избранного президента страны Александра Лукашенко.