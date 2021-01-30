Ошибочка вышла: ЕС передумал блокировать поставку вакцин в Британию

После того как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил "глубокую озабоченность" по этому вопросу, в Евросоюзе совершили "унизительный разворот".

Лондон выиграл битву в "вакцинной войне" с Евросоюзом. Разгоревшийся ранее скандал, связанный с задержками поставок вакцины от шведско-британской компании AstraZeneca в ЕС, привёл к тому, что в ЕС запретили поставки вакцин через Республику Ирландия, являющуюся членом ЕС, в Северную Ирландию, являющуюся частью Соединённого королевства. Для этого пришлось задействовать особую статью приложения к договору о Brexit, предусмотренную на крайний случай. Такой случай наступил спустя всего 29 дней после подписания договора.

Однако через несколько часов после того, как это намерение стало достоянием общественности, комиссия отступила перед лицом протеста со стороны британского и ирландского правительств, политических партий обеих стран и даже архиепископа Кентерберийского, пишет The Guardian.

Причиной такого "унизительного разворота" стал разговор Бориса Джонсона и премьера Ирландии Микала Мартина с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы британско-ирландская сторона выразила "глубокую озабоченность" возникшими неурядицами.

При этом, отступив, ЕС все же удалось сохранить лицо, оставив за собой право применить все имеющиеся в ее распоряжении меры в случае злоупотреблений правилами экспорта вакцин.