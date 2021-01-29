В Польше продолжились акции протеста против запрета абортов

Решение Конституционного суда Польши, ужесточившее законодательство об абортах, вызвало новую волну женского протестного движения.

Аборты в Польше официально запрещены с 1993 года. В законодательстве насчитывалось не так много причин, позволяющих прервать беременность, и с 22 октября прошлого года их стало ещё меньше. Тогда был принят закон, согласно которому аборт допускается только в случае угрозы здоровью и жизни матери, высокой вероятности тяжёлого и необратимого поражения плода или если беременность наступила в результате изнасилования. Тяжёлые заболевания и инвалидность будущего ребёнка более не являются основанием для прерывания беременности. Теперь, после получения письменного обоснования, что право на жизнь гарантируется человеку с момента зачатия конституцией Польши, документ вступил в силу.

В результате, начиная со среды, на митинги в Польше выходят тысячи противников запрета абортов. В пятницу, 29 января, несколько тысяч протестующих перекрыли центральный перекрёсток в Варшаве. У них были с собой фаеры, вешалки, зонты и транспаранты. Колонну сопровождала машина с громкоговорителями. Когда полицейские попытались отсечь машину от демонстрантов, произошла потасовка. Силовики применили слезоточивый газ, поскольку на призывы разойтись толпа не реагировала.

Помимо собственно протеста против запрета абортов, активисты требуют отставки польского правительства. Они также выступают против правящей партии, уточняет ТАСС.