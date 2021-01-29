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Зеленский подписал закон об ускоренной регистрации вакцин от COVID-19

Мир » Бывший СССР » Украина

Регистрировать в ускоренном порядке для экстренного применения можно будет все поступившие на территорию Украины вакцины. Кроме российских.

Зеленский подписал закон об ускоренной регистрации вакцин от COVID-19

Такая норма для препаратов российского производства отдельно оговорена в законе, который подписал сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, вакцины, произведённые в "государстве-агрессоре" не подлежат ускоренной регистрации.

"Президент Украины подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно госрегистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения", — сообщила сегодня пресс-служба офиса Владимира Зеленского.

Украина ведёт переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, за исключением российских. При этом вопрос о сроках поставок и, соответственно, начала широкомасштабной вакцинации населения остаётся открытым. На Украине также ожидают поставок вакцин по программе COVAX, но это, как уже сообщалось, случится не ранее 2023 года. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "российскую вакцину "Спутник V" никто в стране регистрировать не будет".

Автор: Людмила Черткова
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