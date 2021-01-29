Очередную порцию "экстремальной аналитики" предлагают читателям журналисты Forbes. Свои прогнозы по отношениям США и России дал военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайн Кларк.
Кларк начал с места в карьер: самым негативным сценарием для США будет война с Россией. Проблемы для Штатов, по его мнению, очевидны: приоритет отдали дорогой технике, которой слишком мало.
"Предпочтение отдаётся хорошо вооружённым и мощно защищённым кораблям, самолетам и войсковым формированиям, но из-за высокой стоимости эти силы недоступны в больших количествах", — считает Кларк.
В качестве эффективной меры эксперт советует устраивать блокады и вводить карантины на союзных территориях, проводить "запрещающие" операции на воде и в воздухе.
"Переход к сценариям, ориентированным на принятие решений, побудит американских военных переориентироваться с крупных монолитных платформ и формирований на более мелкие, разукрупненные подразделения и автономные системы.
Помимо того, что их дешевле покупать и содержать, разукрупненные силы легче перегруппировывать на театре военных действий", — объясняет Кларк.
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