Американский эксперт представил худший сценарий отношений РФ и США

Очередную порцию "экстремальной аналитики" предлагают читателям журналисты Forbes. Свои прогнозы по отношениям США и России дал военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайн Кларк.

Кларк начал с места в карьер: самым негативным сценарием для США будет война с Россией. Проблемы для Штатов, по его мнению, очевидны: приоритет отдали дорогой технике, которой слишком мало.

"Предпочтение отдаётся хорошо вооружённым и мощно защищённым кораблям, самолетам и войсковым формированиям, но из-за высокой стоимости эти силы недоступны в больших количествах", — считает Кларк.

В качестве эффективной меры эксперт советует устраивать блокады и вводить карантины на союзных территориях, проводить "запрещающие" операции на воде и в воздухе.