Украинский депутат уточнил, с кем Киев согласует свои действия

Для Украины, которая постоянно берёт в долг у МВФ, характерна политика "согласования" шагов с кредиторами. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Гетманцев подчеркнул, что ситуация начала развиваться в пользу "согласований" около 10 лет назад и стала результатом политики властей. На текущий момент в Киеве просто вынуждены многие свои действия "согласовывать" с кредиторами.

"Положение дел, в котором мы сейчас — это результат действий нашего государства в течение достаточно длительного времени… когда мы оказались в ситуации, когда мы вынуждены согласовывать свои шаги в том или ином виде со странами, у которых мы занимаем", — сообщил политик, выступая на телевидении.

Чиновник, однако, добавил: не стоит видеть ситуацию только в негативных тонах. "Советы" кредиторов для Украины в большей степени полезны, поэтому "по большинству" требований проблем нет.