Лукашенко рассказал про ломаные гроши и обломки империи

Новые заявления от Александра Лукашенко: президент Белоруссии рассказал, что не считает себя святым, но "системных ошибок" успешно избежал.

Речь Лукашенко прозвучала в стенах Белорусского государственного университета. Президент рассказал, что "не украл у страны и ломаного гроша", а также напомнил: белорусы сумели выстроить первое в истории страны суверенное государство.

"Мы построили — вдумайтесь! — в истории нашей страны первое суверенное, независимое государство. На обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство", — уточнил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко проанализировал протесты в России и Белоруссии, найдя по итогам ключевое отличие.