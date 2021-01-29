Несмотря на сложную ситуацию, Владимир Зеленский не унывает и находит время для шуток над политическими оппонентами. В своём новом видео на Facebook он пошутил над партией "Батькивщина" и Юлией Тимошенко.
Поводом для шутки оказались недавние заявления представителей "Батькивщины" о том, что неплохо было бы провести на Украине целых пять референдумов. Зеленский увидел в данной инициативе "перекрашивание" и решил обыграть шутку.
"Считается, что самое быстрое животное на планете — это гепард. На самом деле, это не так. Это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются.
Сначала они были категорически против референдума, но, бац, вуаля — и уже инициируют референдум по пяти вопросам", — прокомментировал президент Украины.
Интересно, что напрямую "Батькивщину" президент не упомянул, однако содержание шутки и точная цифра не оставляют сомнений, что речь идёт именно о блоке Тимошенко.
Также Зеленский предложил новый слоган: "20 лет на рынке переобувания".
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