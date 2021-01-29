Необычный вариант персонажа для игры Soul Calibur VI придумали её фанаты. Для игры доступен сенатор Берни Сандерс, представляющий Вермонт и известный по фото "со стулом".
Сандерс приобрёл большую популярность после того, как в интернете появились его фотографии "в полной экипировке": маске, перчатках и куртке.
По данным Kotaku, персонаж Сандерса настолько "любит" стул, на котором сидит, что даже не встаёт с него, но это не мешает политику проводить атаки на других игровых персонажей.
Напомним, что тема "политических модификаций" игр популярна по всему миру. Например, для стратегии "Цивилизация 6" был представлен Владимир Путин — политик, конечно же, возглавляет Россию. В качестве бонуса при выборе Путина игроки получают уникальный юнит — самолёт "Су-30".
А для игроков из ЕС были представлены лидеры стран блока, в том числе Ангела Меркель, "посетившая" "Цивилизацию 5".
"Способность: "Евросоюз" — только половина ваших торговых маршрутов для друзей учитывается до вашего лимита", — указано в описании модификации.
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