Американский сенатор стал героем видеоигры

Необычный вариант персонажа для игры Soul Calibur VI придумали её фанаты. Для игры доступен сенатор Берни Сандерс, представляющий Вермонт и известный по фото "со стулом".

Видео с канала User619, https://www.youtube.com/watch?v=CNzWrHN0ujc&feature=emb_logo&ab_channel=User619

Сандерс приобрёл большую популярность после того, как в интернете появились его фотографии "в полной экипировке": маске, перчатках и куртке.

По данным Kotaku, персонаж Сандерса настолько "любит" стул, на котором сидит, что даже не встаёт с него, но это не мешает политику проводить атаки на других игровых персонажей.

Напомним, что тема "политических модификаций" игр популярна по всему миру. Например, для стратегии "Цивилизация 6" был представлен Владимир Путин — политик, конечно же, возглавляет Россию. В качестве бонуса при выборе Путина игроки получают уникальный юнит — самолёт "Су-30".

А для игроков из ЕС были представлены лидеры стран блока, в том числе Ангела Меркель, "посетившая" "Цивилизацию 5".