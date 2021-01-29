"На трёх стульях": в ЕС хотят объединить Пекин, Москву и Вашингтон

С тех пор, как Джо Байден стал президентом США, риторика европейских лидеров была наполнена ожиданием нового "трансатлантического рассвета". Но что именно ждёт отношения США и Европы после этого "рассвета"?

"Соединённые Штаты вернулись. И Европа готова", — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя инаугурацию Байдена.

Единственный вопрос: готова к чему?

Получив в последние недели возможность продемонстрировать администрации Байдена готовность к работе вместе и над общими проектами, в Европе предпочли сделать совсем другие намёки. Несмотря на громкую риторику (в том числе — по линии НАТО) о том, что Россия и Китай всё ещё "враги номер один", Европа заключает и с Пекином, и с Москвой сделку за сделкой.

Так, в конце декабря 2020 года ЕС благодаря усилиям Германии согласился на подписание документов, регулирующих значительный "инвестиционный поток" из Китая. При этом в Брюсселе проигнорировали просьбы Вашингтона "подождать" новой администрации. Также ведутся работы по возможному партнёрству в рамках инициативы "17+1", придуманной в Китае.

"Эти усилия, прикрытые красивыми словами, служат для реализации долгосрочной стратегии Пекина по превращению Европы в "сеть" государств, которые контролируются Китаем", — заявил Питер Раф, бывший помощник Джорджа Буша, цитату приводит Politico.

По линии "Москва — Брюссель" проекты также весьма многообещающи: взять хотя бы "Северный поток-2", который достроят, игнорируя "санкционный молот" Штатов.

"Политика ЕС в области энергетики, в том числе в отношении такого важного внешнего партнера, как Россия, основана на концепции Энергетического союза, целью которой является повышение безопасности, доступности и экологичности энергии", — пишут на сайте eeas. europa. eu.

Таким образом, из Брюсселя вроде бы и протянули Вашингтону "руку дружбы", но готовы в любой момент её отдёрнуть. И как развернётся сотрудничество США и Европы, зависит, пожалуй, уже не столько (и не только) от них самих.