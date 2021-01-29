В SpaceX отказались от сотрудничества с властями США и получили иск

Неожиданные проблемы возникли у компании SpaceX: детище Илона Маска оказалось "на прицеле" американских властей. Причина — вопрос касательно мигрантов: оказывается, в SpaceX могут быть "предвзяты" по отношению к ним.

Дело развивалось следующим образом: в Минюст США поступила жалоба от частного лица. Неназванный пока мужчина утверждал, что пришёл устраиваться на работу в SpaceX, но столкнулся с предвзятостью. Сначала у него попросили доказать, что он законно проживает в США, а затем и вовсе отказались брать его в команду, передаёт CNBC.

Мужчина заявил чиновникам: причиной отказа явно стало то, что он не гражданин США. Из Минюста прислали в SpaceX запрос на данные других сотрудников, однако остались ни с чем. В SpaceX заявили: представители Минюста не имеют полномочий просить такие данные.

Итогом стало дело, поданное в суд через всё тот же Минюст. Предмет иска — данные о сотрудниках. По мнению представителей власти, в SpaceX всё же обязаны их предоставить. Официальных комментариев от команды SpaceX, уточняют в CNBC, пока не поступило.