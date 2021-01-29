Анн Линде: оппозиция Белоруссии не выступает "против РФ или за ЕС"

Белорусская оппозиция стремится лишь к одному — выступить в поддержку свободы и демократии. Каких-либо антироссийских действий оппозиционеры не предпринимают.

Как сообщила председатель ОБСЕ Анн Линде, белорусская оппозиция понимает сложность ситуации и не ставит целью выступить "против России или за ЕС".

"В Белоруссии вопрос не стоит в том, чтобы выступать против России или за ЕС. Это ничего общего с этим не имеет", — высказалась Линде в ходе видеоконференции.

При этом председатель ОБСЕ уверена, что и в дальнейшем не стоит ждать от оппозиционеров проявления антироссийских настроений. Такое поведение оппозиции кардинально отличается от поведения, например, "коллег" с Украины.

Напомним, что ранее в январе Линде сообщила об условии начала диалога между оппозицией и властями Белоруссии. По её мнению, власти должны отпустить всех задержанных.