Япония поделится деньгами с Украиной на поддержку здравоохранения

Неожиданную помощь получит Украина: в борьбе с коронавирусом стране решила посодействовать Япония.

По данным японского МИД, в Токио уже выделили грант на 1,91 млн долларов (200 млн йен), который должен пойти на закупку оборудования и поддержку системы здравоохранения Украины.

"Ожидается, что этот план внесёт вклад в укрепление системы здравоохранения и контроля за инфекционными заболеваниями на Украине. В частности, речь идёт об обеспечении медицинским оборудованием, таким как МРТ", — уточняет японская сторона.

Напомним, что в стране сохраняются проблемы с поставкой вакцин: ранее отказавшись от "Спутника V", власти Украины пытаются найти альтернативные варианты, также надеясь на программу COVAX. Однако, по мнению экспертов The Economist, ждать доступности вакцин для всех слоёв населения стоит не раньше 2023 года.