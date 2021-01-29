Россия вновь стала сверхдержавой, признал экс-глава МИД Дании

Недостаточная мощь в отдельных сегментах военно-промышленного комплекса России с лихвой компенсируется её превосходством в других областях военной отрасли.

Статус ядерной державы всегда вызывал определённое уважение к России. Однако президенту Владимиру Путину удалось вернуть России статус военной сверхдержавы, заявил экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. В интервью изданию Berlingske он перечислил признаки, по которым, по его мнению, Россия соответствует этому статусу.

В российской армии уделили большое внимание модернизации сухопутных и военно-воздушных сил. Огромное значение имеет и воинская подготовка, что наиболее наглядно продемонстрировали эффективные действия российских военнослужащих в Сирии. Сюда же следует отнести обновлённые системы противовоздушной обороны, отметил бывший датский министр иностранных дел.

При этом Уффе Эллеманн-Йенсен обратил внимание, что надводный военно-морской флот России не годится для проведения масштабных операций. Зато российские подводные лодки оснащены и вооружены по последнему слову военной техники.