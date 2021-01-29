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Экс-канцлер Германии: Берлин и Москва должны выстроить партнёрство

Мир » Европа » Евросоюз

Кризисы потрясают мир, политика перегружена: конец хаосу, пришло время нового мирового порядка.

Экс-канцлер Германии: Берлин и Москва должны выстроить партнёрство

В этом абсолютно уверен экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Свою позицию политик разъяснил в интервью t-online.

Что сказал экс-канцлер ФРГ

Пандемия коронавируса покрывает другие крупные кризисы, которые необходимо срочно решить: от изменения климата до миграции, до популизма и вопроса о том, какую роль Европа должна играть между США, Китаем и Россией.

Трамп подпитывал зловещую конкурентную ситуацию между США и Европой бессмысленными тарифами в экономической политике. Кроме того, он выставлял напоказ ярко выраженную неприязнь к Европейскому союзу и, в частности, к Германии. Это было неприемлемо.

Многие европейцы теперь надеются, что новый президент США будет более партнерским и надежным.

Тем не менее мы должны оставаться реалистами. В политике США по отношению к Китаю, России и Европе принципиально мало что изменится.

Но Германия — не 51-й американский штат. Мы, немцы, — партнеры США, а не последователи.

Давайте посмотрим правде в глаза: Германия имеет большой экономический и политический интерес к прекращению злополучной санкционной политики США. Но Вашингтон это не волнует.

Я неоднократно говорил и повторю: надо менять вектор отношений. Отходить от зависимости от США и перестать относиться к России как к противнику, а работать над партнерскими отношениями, в том числе и в вопросах безопасности.

Мы — Берлин и Москва — должны говорить друг с другом и таким образом строить доверие, а не просто постоянно обвинять друг друга. Обе стороны должны иметь элементарный интерес к хорошим и мирным отношениям".

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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