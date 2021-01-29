В США журналисту "светит" 10 лет тюрьмы за мемы на демократов

ФБР в американском штате Флорида арестовало журналиста Дугласа Мэки. Ему предъявлено обвинение "в предвыборной дезинформации".

Как сообщил Fox News, 31-летний Мэки в интернете разместил несколько мемов-карикатур на демпартию. Теперь ему "светит" 10 лет тюрьмы. Для сравнения: по законам США насильников изолируют на меньшие сроки.

Как отметил другой журналист Такер Карлсон, "это означает, что в США отменена свобода слова".

"Похоже, у нас сейчас та стадия революции, когда политических противников начинают сажать в тюрьмы. Быстро же мы до этого дошли! Всего неделю назад нам говорили про единство, помните? Но тогда мы ещё не знали, что они имели в виду объединение власть имущих против всей остальной страны. "Единство" значило "олигархия". Вот оно что!" — говорит Карлсон в сюжете на Fox News.

Репортёр процитировал в эфире обвинительное заключение, в котором написано, что Дуглас Мэки

"использовал соцсети для распространения дезинформации, часто принимающей форму мемов, которая напрямую касалась предстоящих президентских выборов".

На эту тему уже высказался CNN:

"Он (Мэки) преступник! Ему место в тюрьме".

Минюст США лукавит?

Fox News, желая разобраться в ситуации, изучил статью, по которой обвиняют журналиста (241 раздела 18 Кодекса Соединённых Штатов).

И оказалось, что про мемы или любую "дезинформацию" в ней нет ни слова.

Эта статья запрещает "сговор о причинении телесных повреждений, притеснении, угрозах или запугивании кого-либо с целью воспрепятствовать осуществлению права на голосование".

То есть по ней можно привлечь за, например, похищения избирателей, вторжения в их дома, сексуальные домогательства…

А журналист, всего лишь нарисовавший картинки, сидит в тюрьме в ожидании суда.