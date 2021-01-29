Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Госдеп, Навальный, санкции: рубль снова в "красной зоне"
Старшая дочь Бориса Грачевского проигнорировала похороны отца
1068 рублей в день: Росстат оценил толщину кошельков россиян
Студентов эвакуировали из-за пожара в общежитии на Сахалине
Милохин подружился с сестрёнкой, о существовании которой узнал недавно
Герхард Шрёдер высказался о "танцах" вокруг "СП-2" из-за Навального
Польский эксперт увидел признаки шизофрении в политике Байдена
Трамп пообещал помочь республиканцам стать большинством в Конгрессе
Россия вновь стала сверхдержавой, признал экс-глава МИД Дании

В США журналисту "светит" 10 лет тюрьмы за мемы на демократов

Мир

ФБР в американском штате Флорида арестовало журналиста Дугласа Мэки. Ему предъявлено обвинение "в предвыборной дезинформации".

В США журналисту "светит" 10 лет тюрьмы за мемы на демократов

Как сообщил Fox News, 31-летний Мэки в интернете разместил несколько мемов-карикатур на демпартию. Теперь ему "светит" 10 лет тюрьмы. Для сравнения: по законам США насильников изолируют на меньшие сроки.

Как отметил другой журналист Такер Карлсон, "это означает, что в США отменена свобода слова".

"Похоже, у нас сейчас та стадия революции, когда политических противников начинают сажать в тюрьмы. Быстро же мы до этого дошли! Всего неделю назад нам говорили про единство, помните? Но тогда мы ещё не знали, что они имели в виду объединение власть имущих против всей остальной страны. "Единство" значило "олигархия". Вот оно что!" — говорит Карлсон в сюжете на Fox News.

Репортёр процитировал в эфире обвинительное заключение, в котором написано, что Дуглас Мэки

"использовал соцсети для распространения дезинформации, часто принимающей форму мемов, которая напрямую касалась предстоящих президентских выборов".

На эту тему уже высказался CNN:

"Он (Мэки) преступник! Ему место в тюрьме".

Минюст США лукавит?

Fox News, желая разобраться в ситуации, изучил статью, по которой обвиняют журналиста (241 раздела 18 Кодекса Соединённых Штатов).

И оказалось, что про мемы или любую "дезинформацию" в ней нет ни слова.

Эта статья запрещает "сговор о причинении телесных повреждений, притеснении, угрозах или запугивании кого-либо с целью воспрепятствовать осуществлению права на голосование".

То есть по ней можно привлечь за, например, похищения избирателей, вторжения в их дома, сексуальные домогательства…

А журналист, всего лишь нарисовавший картинки, сидит в тюрьме в ожидании суда.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Анн Линде: оппозиция Белоруссии не выступает "против РФ или за ЕС"
Милохин подружился с сестрёнкой, о существовании которой узнал недавно
Япония поделится деньгами с Украиной на поддержку здравоохранения
Герхард Шрёдер высказался о "танцах" вокруг "СП-2" из-за Навального
В США вышла книга о том, как КГБ завербовал Трампа 40 лет назад
Польский эксперт увидел признаки шизофрении в политике Байдена
Трамп пообещал помочь республиканцам стать большинством в Конгрессе
Россия вновь стала сверхдержавой, признал экс-глава МИД Дании
Европа и Америка в буквальном смысле отдаляются друг от друга
Семь соцсетей заплатят штрафы за неудаление призывов к протестам
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Навальный пошёл ва-банк

Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.

Навальный пошёл ва-банк
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Мир. Новости мира
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Политика. Новости и аналитика
Навального просьба не беспокоить: "Дворец Путина" стал лотом на ЦИАН
Зарубежный
Обращение Ди Каприо к Байдену вызвало бурную реакцию американцев
Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Любовь Степушова Путинология в США вышла на новые рубежи Любовь Степушова Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Навальный пошёл ва-банк
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Путинология в США вышла на новые рубежи
Возле "Матросской тишины" задержали несколько человек
Алексей Навальный. Возвращение "блудного попугая"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
СМИ опошляют таинственные явления
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Губернатор объяснил, почему лишил "Тамбов" финансирования
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников