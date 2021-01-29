Герхард Шрёдер высказался о "танцах" вокруг "СП-2" из-за Навального

Российско-германские отношения обострились после эпопеи с "отравлением" Алексея Навального. В Европе в него поверили сразу и безоговорочно, и с августа грозят Москве всеми возможными карами.

Сейчас камнем преткновения стал газопровод "Северный поток-2". Строить дальше или прикрыть — вот в чём вопрос.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер предостерёг "горячие головы" от необдуманных решений: