Герхард Шрёдер высказался о "танцах" вокруг "СП-2" из-за Навального

Российско-германские отношения обострились после эпопеи с "отравлением" Алексея Навального. В Европе в него поверили сразу и безоговорочно, и с августа грозят Москве всеми возможными карами.
Сейчас камнем преткновения стал газопровод "Северный поток-2". Строить дальше или прикрыть — вот в чём вопрос.
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер предостерёг "горячие головы" от необдуманных решений:
"В настоящее время существует четыре пути, по которым российский природный газ поступает в Германию и Европу: с семидесятых и восьмидесятых годов работают две линии газопроводов: "Дружба" и "Ямал", которые пересекают Белоруссию, Польшу и Украину.
"Северный поток-1" был постепенно введён в эксплуатацию с 2011 года.
Между тем Россия также является одним из заметных поставщиков сжиженного газа в Европу. Если вы хотите серьёзно абстрагироваться от России, вы должны быть последовательны, и это означает, что вы не должны навязывать остановку строительства против Nord Stream 2, а закрыть все источники. А вы этого хотите?
Вряд ли, ведь тогда зимой нам будет довольно холодно".
Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.