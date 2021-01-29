Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Великобритания озвучила свой следующий шаг в "вакцинной войне" с ЕС
Россия возбудила дело против литовца Волкова за призыв детей на акции
Врач описал стадии смерти со слов спасённых им пациентов
Чеченец, устроивший драку с ОМОНом, пытался сбежать в Латвию
Российский суд конфисковал дом беглого банкира в Лондоне
ЕС хочет заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
Много умирает, мало рождается: население России пошло на убыль
Пушков оценил поведение украинской делегации в ПАСЕ
Путин: пандемия отступает, но расслабляться рано

В США вышла книга о том, как КГБ завербовал Трампа 40 лет назад

Мир

26 января в США на прилавках магазинов появилась очередная уже книга-расследование "Американский компромат" о Дональде Трампе.

В США вышла книга о том, как КГБ завербовал Трампа 40 лет назад

Её автор Крейг Унгер рассказывает, как 40 лет назад советский КГБ начал холить молодого и тщеславного Дональда Трампа, спасая его от финансового краха и превращая в "российский актив", который впоследствии "дал Путину всё, что он захотел".

"Это рассказы о сексе, жадности, власти и предательстве", — анонсировал "сенсацию" Daily Мail.

Автор "будущего бестселлера" утверждает, что связь Трампа с Россией началась в 1976 году, когда он решил перейти от операций с недвижимостью в Квинсе к Манхэттену. По его версии, Трампа несколько раз спасали от многочисленных банкротств "лодки с российскими деньгами, отмытыми через его недвижимость в 1980-х и 1990-х годах".

Автор утверждает, что Трамп был связан с русскими через Джеффри Эпштейна, который "снабжал русских и Силиконовую долину несовершеннолетними девушками". И познакомил своего приятеля — бизнесмена с его женой Меланией.

"КГБ не составило труда завербовать Трампа, потому что он был тщеславным, самовлюбленным, очень восприимчивым к лести и жадным", — пишет автор.

"Когда Трамп стал президентом, пришло время платить по счетам, и Трамп дал Путину всё, что хотел", — резюмирует Унгер.

Как утверждает Daily Мail, в основу книги легли беседы с "высокопоставленными источниками", советскими дезертирами, бывшими сотрудниками ЦРУ, контрразведчиками ФБР, юристами.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Польский эксперт увидел признаки шизофрении в политике Байдена
Трамп пообещал помочь республиканцам стать большинством в Конгрессе
Россия вновь стала сверхдержавой, признал экс-глава МИД Дании
Европа и Америка в буквальном смысле отдаляются друг от друга
Семь соцсетей заплатят штрафы за неудаление призывов к протестам
Великобритания озвучила свой следующий шаг в "вакцинной войне" с ЕС
Россия возбудила дело против литовца Волкова за призыв детей на акции
Врач описал стадии смерти со слов спасённых им пациентов
Чеченец, устроивший драку с ОМОНом, пытался сбежать в Латвию
Российский суд конфисковал дом беглого банкира в Лондоне
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Навальный пошёл ва-банк

Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.

Навальный пошёл ва-банк
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Мир. Новости мира
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Политика. Новости и аналитика
Навального просьба не беспокоить: "Дворец Путина" стал лотом на ЦИАН
Зарубежный
Обращение Ди Каприо к Байдену вызвало бурную реакцию американцев
Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Любовь Степушова Путинология в США вышла на новые рубежи Любовь Степушова Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Навальный пошёл ва-банк
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Путинология в США вышла на новые рубежи
Возле "Матросской тишины" задержали несколько человек
Алексей Навальный. Возвращение "блудного попугая"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
СМИ опошляют таинственные явления
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Губернатор объяснил, почему лишил "Тамбов" финансирования
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников