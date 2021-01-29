В США вышла книга о том, как КГБ завербовал Трампа 40 лет назад

26 января в США на прилавках магазинов появилась очередная уже книга-расследование "Американский компромат" о Дональде Трампе.

Её автор Крейг Унгер рассказывает, как 40 лет назад советский КГБ начал холить молодого и тщеславного Дональда Трампа, спасая его от финансового краха и превращая в "российский актив", который впоследствии "дал Путину всё, что он захотел".

"Это рассказы о сексе, жадности, власти и предательстве", — анонсировал "сенсацию" Daily Мail.

Автор "будущего бестселлера" утверждает, что связь Трампа с Россией началась в 1976 году, когда он решил перейти от операций с недвижимостью в Квинсе к Манхэттену. По его версии, Трампа несколько раз спасали от многочисленных банкротств "лодки с российскими деньгами, отмытыми через его недвижимость в 1980-х и 1990-х годах".

Автор утверждает, что Трамп был связан с русскими через Джеффри Эпштейна, который "снабжал русских и Силиконовую долину несовершеннолетними девушками". И познакомил своего приятеля — бизнесмена с его женой Меланией.

"КГБ не составило труда завербовать Трампа, потому что он был тщеславным, самовлюбленным, очень восприимчивым к лести и жадным", — пишет автор. "Когда Трамп стал президентом, пришло время платить по счетам, и Трамп дал Путину всё, что хотел", — резюмирует Унгер.

Как утверждает Daily Мail, в основу книги легли беседы с "высокопоставленными источниками", советскими дезертирами, бывшими сотрудниками ЦРУ, контрразведчиками ФБР, юристами.