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Польский эксперт увидел признаки шизофрении в политике Байдена

Мир

Сделанные новым американским президентом заявления и его первые шаги на международной арене должны как минимум вызвать недоумение, а как максимум — насторожить.

Так заявил в интервью Radio Szczecin Гжегож Гурский, польский профессор и американист.

Гурский считает, что Байден "сам не знает", чего хочет, поэтому "многословен и идеологизирован".

В качестве обоснования своего мнения приводит в пример риторику Байдена, касающуюся Германии:

  • он вроде бы хочет наладить с ней отношения и сотрудничать, но тут же негодует на желание достроить "Северный поток-2" и грозит санкциями.

"Это отдаёт явной шизофренией. Извините за откровенность", — сказал профессор.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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