Польский эксперт увидел признаки шизофрении в политике Байдена

Сделанные новым американским президентом заявления и его первые шаги на международной арене должны как минимум вызвать недоумение, а как максимум — насторожить.
Так заявил в интервью Radio Szczecin Гжегож Гурский, польский профессор и американист.
Гурский считает, что Байден "сам не знает", чего хочет, поэтому "многословен и идеологизирован".
В качестве обоснования своего мнения приводит в пример риторику Байдена, касающуюся Германии:
"Это отдаёт явной шизофренией. Извините за откровенность", — сказал профессор.
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