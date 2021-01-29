Трамп пообещал помочь республиканцам стать большинством в Конгрессе

Ни предстоящий импичмент, ни разногласия с однопартийцами в Сенате не заставили экс-президента США отказаться от участия в политической жизни страны.

По данным СМИ, Дональд Трамп предлагает свою помощь в получении республиканцами контроля над Палатой представителей.

Трамп встретился с лидером меньшинства Палаты представителей Кевином Маккарти в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде в четверг, чтобы обсудить шансы Республиканской партии взять под контроль Конгресс на промежуточных выборах в следующем году.

В сообщении о встрече, опубликованном комитетом Трампа "Спаси Америку " говорится, что диалог получился "хороший и сердечный", а также содержится обещание, экс-президент будет играть важную роль в ближайшем будущем Республиканской партии:

"Президент Трамп согласился работать с лидером Маккарти над тем, чтобы помочь Республиканской партии стать большинством в Палате представителей. Они очень хорошо работали вместе на прошлых выборах и получили по меньшей мере 15 мест, когда большинство предсказывало, что все будет наоборот. Они сделают это снова, и работа уже началась".

Показательно то, что Маккарти не был одним из 10 республиканцев, которые вышли из своей партии и проголосовали за импичмент Трампа, он был одним из законодателей, заявивших, что бывший президент несет некоторую ответственность за события в Капитолии США 6 января, которые привели к пяти смертям.