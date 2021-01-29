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ЕС хочет заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию

Мир » Европа

"Вакцинную войну" между Великобританией и Евросоюзом спровоцировали задержки поставок обещанной ЕС вакцины от шведско-британской AstraZeneca.

ЕС хочет заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию

Компания AstraZeneca задерживает поставки своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюз, ссылаясь на то, что контракт с ЕС был подписан позже, чем с Великобританией. В Евросоюзе по этому поводу нервничают и обещают оставить Великобританию без вакцины от Pfizer.

Заказанные Британией 40 миллионов доз вакцины от Pfizer должны быть произведены на бельгийском заводе компании. Однако Евросоюз может заблокировать вывоз препарата со своей территории.

Как стало известно британской газете The Independent, глава Евросовета Шарль Мишель предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен рассмотреть возможность заморозить экспорт вакцин. В этом случае производители вакцин не смогут вывезти препараты за пределы ЕС без соответствующего разрешения, получить которое они смогут, выполнив свои обязательства по обеспечению стран ЕС.

Ранее сообщалось о задержках с поставками вакцины от коронавируса компании Pfizer. В связи с этим всё больше голосов раздаётся за использование российской вакцины "Спутник V". В частности, венгерское агентство по лекарственным средствам выдало экстренное разрешение на приобретение "Спутника V", не дожидаясь решения по этому вопросу Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Таким образом, Венгрия стала первой страной в Европейском союзе, сделавшей ставку на вакцину, которая не одобрена ЕМА и не входит в единую программу вакцинации ЕС.

Автор: Людмила Черткова
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