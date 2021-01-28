Полиция попросила оставить забор вокруг Капитолия навсегда

О необходимости установить постоянное ограждение вокруг Капитолия представители органов охраны порядка начали говорить ещё в 2006 году.

Временное ограждение вокруг Капитолийского холма было установлено в начале января, в ходе подготовки к инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. После беспорядков, приведших к погрому в здании конгресса 6 января, в Вашингтоне были приняты беспрецедентные меры безопасности.

"В свете недавних событий я могу однозначно сказать, что необходимо внести значительные улучшения в инфраструктуру безопасности, включая постоянное ограждение и наличие готовых к реагированию резервных сил в непосредственной близости от Капитолия", — заявила Йогананда Питтман, исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия.

Ранее сообщалось, что Американское правосудие продолжает поиск и поимку всех, кто оказался под подозрением после штурма Капитолия. По данным СМИ США, в делах о "взятии Капитолия" фигурируют уже 400 подозреваемых, 150 человек получили официальные обвинения.