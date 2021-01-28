Украина ввела новые "секретные" санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины внёс изменения в своё решение от 14 декабря прошлого года, расширив список ограничений против России.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступил в действие с момента опубликования. Ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. За эффективностью введённых санкций будут следить правительство, Служба безопасности и Нацбанк Украины.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединённых Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер", — сообщается в документе, опубликованном на сайте президента Украины.

При этом список российских юридических и физических лиц, попавших под действие ограничений, оказался засекречен.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины подготовила бюллетень "Белая книга", в котором Россия названа "главной угрозой безопасности страны".