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Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса

Мир

Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество работать над тем, чтобы вакцина от коронавирусной инфекции стала доступной для всех и везде.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса

Генеральный секретарь Организации объединённых наций (ООН) Антониу Гутерриш получил первую дозу вакцины от коронавируса. В своём Twitter-аккаунте он выразил благодарность за эту возможность.

"Я счастлив и испытываю благодарность за получение сегодня первой дозы вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду. Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все", — написал Гутерриш.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани моральной катастрофы. Об этом он рассказал на заседании исполнительного комитета организации. Поводом для столь мрачной оценки стала ситуация с распространением вакцин от COVID-19. По словам Гебрейесуса, в 49 самых обеспеченных государствах жители получили уже более 39 миллионов доз вакцины, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок.

Автор: Людмила Черткова
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