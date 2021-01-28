Лидер "Живой Италии" Ренци не поддержал Конте на посту премьера

Лидер партии "Живая Италия" Маттео Ренци назвал президенту страны Серджо Маттарелле имя другого кандидата в премьер-министры.

Ранее возглавляемая им партия "Живая Италия" вышла из правящей коалиции, что спровоцировало правительственный кризис в стране. Несмотря на то, что действующее правительство на днях получило поддержку в обеих палатах парламента, премьер-министр Джузеппе Конте подал в отставку.

"Мы готовы к любым решениям, чтобы избежать новых выборов. Мы готовы поддержать не только политическое правительство, которому отдаём предпочтение, но и правительство, на которое возлагаются конкретные задачи", — заявил Маттео Ренци.

Поддержки, которой Джузеппе Конте обладает сейчас, может оказаться недостаточно для обеспечения абсолютного большинства. По итогам консультаций президент Италии Серджо Маттарелла решит, кто будет формировать новое правительство, сообщает ТАСС.