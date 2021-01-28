Экс-президента Украины Януковича снова обвинили в госизмене

Основанием для обвинения стали так называемые харьковские соглашения, касающиеся условий пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Документы, подписанные в Харькове 21 апреля 2010 года президентами России и Украины Владимиром Путиным и Виктором Януковичем, предусматривали продление пребывания Черноморского флота РФ в обмен на снижение цены на газ для Украины на 30%. Эти договорённости прекратили действие в 2014 году после возвращения Крыма в состав России.

"28 января следователями ГБР по согласованию с прокурором офиса генпрокурора Украины осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены", — сообщила пресс-служба ведомства.

Государственное бюро расследований Украины считает, что действия Януковича нанесли вред суверенитету и территориальной целостности Украины. Бывший президент Украины уже заочно осуждён на 13 лет по обвинению в госизмене, сообщает ТАСС.