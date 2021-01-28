Лукашенко разъяснил, в чём разница российских и белорусских протестов

Новые подробности о протестах (причём сразу и российских, и белорусских) от Александра Лукашенко: белорусский лидер сумел найти ключевое отличие.

По данным с совещания, на котором выступал Лукашенко (видео опубликовали в Telegram-канале "Пул Первого"), президент рассказал: в Белоруссии хотели свергнуть власть мгновенно, тогда как для России выбрали тактику "раскачивания вдолгую". В этом и состоит ключевая разница.

"Вот эти все расследования беглого, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна, — это только начало", — заявил Лукашенко.

Также президент подчеркнул: против страны задумывали "блицкриг", который бы позволил "ввести натовские войска". В России, уверен Лукашенко, подобная тактика результатов не принесёт.

Напомним, ситуация в Белоруссии остаётся напряжённой. Ранее команда Тихановской представила план с громким названием "План победы-2021".