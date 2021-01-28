Сложности и сбои, которые привели к проблемам с поставками вакцин на территорию ЕС, не остались без внимания в Лондоне. Британские политики предложили Брюсселю помощь в поставках.
Как пишут Bloomberg, с инициативой выступил представитель Кабинета министров Великобритании Майкл Гоув.
"Мы хотим поговорить с нашими друзьями в Европе, чтобы узнать, чем мы можем помочь.
Но важно убедиться, что наша собственная программа вакцинации идёт так, как планировалось", — рассказал политик.
Интересно, что в ЕС при этом просили поставщиков вакцины (AstraZeneca Plc.) "отвести" часть поставок от Великобритании, чтобы восполнить недостающие партии.
Ситуация со сбоями в целом приобретает пугающую тенденцию: ранее поставщики не смогли выполнить договорённости с Италией, сократив одну из поставок в шесть раз. "Битва за вакцины" дошла до стен Еврокомиссии, в которой также возмутились и призвали поставщиков выполнить все свои обязательства.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выступил между тем со своей точкой зрения.
"Изготовление вакцин — очень сложный процесс, и может возникнуть необходимость в наращивании мощностей, что приведёт к задержкам.
Но тогда это должно повлиять на всех одинаково, а не только на ЕС", — подчеркнул политик для радио NDR.
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