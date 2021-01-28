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Режим тишины: как Байдену помогла блокировка Трампа в Twitter

Мир

Отключение Дональда Трампа от Twitter хоть и имело негативные последствия, стало одним из важных "подарков" для заступившего на пост Джо Байдена. Почему же Трамп имел такую "власть" в Twitter — и как именно мог бы помешать через него Байдену?

Режим тишины: как Байдену помогла блокировка Трампа в Twitter

Начать стоит с понимания природы соцсетей: контент, который интересен пользователям, алгоритмы "проталкивают" повыше, чтобы его увидело как можно больше людей. Разумеется, послания Трампа расходились солидными "тиражами" — но имели скорее негативный эффект.

"Трамп обладал удивительной способностью: он мог посеять семена сомнений в отношении целых институтов, а также процессов, которые шли годами, десятилетиями.

При этом Трамп был своего рода "провалом" в медийной экосистеме. Его сообщения часто заставляли профессиональных журналистов освещать бессмысленные истории", — уточнил Филип Н. Ховард, директор Оксфордского института Интернета, данные приводит Politico.

Насмешки над "Сонным Джо" (прозвище Байдена) и критика его будущих задумок также были неотъемлемой частью "рациона" Трампа.

"Джо Байден потратил два года, игнорируя отвлекающие факторы Трампа и сосредоточившись на своём послании избирателям, на том, что он хотел донести до них.

Это окупилось убедительной победой", — заявил официальный представитель Белого дома

В команде Байдена признались: без отслеживания очередных странных постов Трампа живётся им гораздо спокойнее.

Конечно, Байден по-прежнему сталкивается с потоком критики, хоть и работает всего неделю. Но этот поток и близко не сопоставим с тем "валом", который формировал Трамп — и который мог в буквальном смысле "двигать рынки", вызывать отставки и "уничтожать" новостные ленты за считанные часы.

Автор: Константин Шапров
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