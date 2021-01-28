Пребывает в радужных мечтах: президента Украины снова критикуют

Украинские политики продолжают высказывать недовольство Владимиром Зеленским. На этот раз президенту Украины досталось от главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Медведчук пообщался с журналистами Politique Internationale (французского политического издания) и сообщил много неприятных подробностей о работе Зеленского. По мнению политика, президент "далёк от реальной жизни".

"Он пребывает в иллюзиях и радужных мечтах, отказываясь замечать, что за год его президентства Украина скатилась в экономическую пропасть, а эпоха бедности, о конце которой его команда трубила со всех сторон, сменилась эпохой тотальной нищеты. Украина продолжает оставаться самой коррумпированной страной, по уровню преступности находится на первом месте в Европе, а по индексу привлекательности для ведения бизнеса занимает последнее место в Европе", — сообщил Медведчук.

Также политик дополнил интервью своим личным опытом: он дважды писал Зеленскому открытые письма, в которых просил рассказать о точке зрения на некоторые события, но ответа так и не дождался.