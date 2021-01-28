Команда Тихановской представила "План победы-2021"

Подробностями работы в 2021 году поделились сторонники Светланы Тихановской. Через Telegram-канал Тихановской они представили программу, названную "Планом победы-2021".

Как уточнили сторонники Тихановской, в программу действий входят такие шаги, как помощь людям, пострадавшим от репрессий, наращивание протестной активности и политическое давление на режим.

Дополнительно в рамках плана будут проведены работы по:

созданию "инструментов", которые позволят большинству в Белоруссии выразить своё мнение;

преследованию и наказанию виновных в случаях насилия;

усилению поддержки "сил демократии" через госслужащих.

Уточняется, что "План победы-2021" содержит пункты, которые будут раскрыты позднее, прямо в ходе их выполнения. Также оппозиция обещает "совместные февральские акции", а также их "перетекание" в весенний период.