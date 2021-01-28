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Планы на будущее: Зеленский собрался соперничать с Порошенко

Мир

Стали известны планы Владимира Зеленского на будущее: президент Украины заявил, что собирается на второй срок. Таким образом, он составит конкуренцию Петру Порошенко.

Планы на будущее: Зеленский собрался соперничать с Порошенко

Данные по Зеленскому приводит депутат Верховной рады Гео Лерос.

"На праздновании своего дня рождения Зеленский заявил своему ближайшему окружению, что идёт на второй срок!", — уточнил Лерос через Telegram.

Интересно, что в ходе выступления на дебатах перед выборами Зеленский уточнял, что готов работать в рамках только одного срока.

Пётр Порошенко, в свою очередь, ранее также заявлял: в 2024 году он пойдёт на выборы. При этом подготовка, по словам политика, уже стартовала.

"Мы не дадим им разрушить нашу армию, язык, не дадим им сделать реванш нашей церкви, мы не дадим им остановить децентрализацию, инклюзивное образование.

Наши главные победы ещё впереди, и пусть все это услышат",- привели слова Порошенко в ТАСС.

Автор: Константин Шапров
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