Неприятную ситуацию, которая негативно скажется на репутации властей, спровоцировали испанские чиновники и политики. По данным El Mundo, некоторые власть имущие решили, что им должны сделать прививку от коронавируса вне очереди.
Напомним, что в Испании власти ввели следующее правило: первыми вакцинируют медработников, постояльцев домов престарелых и всех, у кого есть тяжёлые хронические заболевания. Однако примерно 700 чиновников уже успели получить прививки вне очереди, задействовав "властные рычаги".
При этом, по оценке El Mundo, в круг "избранных" решили внести себя не только политики, но и представители армии, жандармерии и даже различных профсоюзных движений. Однако именно политиков и чиновников оказалось в "избранных" больше всего.
Испанский Минздрав уже отреагировал на новость, отметив, что по всем указанным фактам пройдёт проверка.
"…в случае подтверждения незамедлительно уволят всех, кто действительно был вакцинирован вне очереди", — пишут в Минздраве.
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