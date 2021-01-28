Чиновники Испании спровоцировали "ковидный" скандал: очереди не для них

Неприятную ситуацию, которая негативно скажется на репутации властей, спровоцировали испанские чиновники и политики. По данным El Mundo, некоторые власть имущие решили, что им должны сделать прививку от коронавируса вне очереди.

Напомним, что в Испании власти ввели следующее правило: первыми вакцинируют медработников, постояльцев домов престарелых и всех, у кого есть тяжёлые хронические заболевания. Однако примерно 700 чиновников уже успели получить прививки вне очереди, задействовав "властные рычаги".

При этом, по оценке El Mundo, в круг "избранных" решили внести себя не только политики, но и представители армии, жандармерии и даже различных профсоюзных движений. Однако именно политиков и чиновников оказалось в "избранных" больше всего.

Испанский Минздрав уже отреагировал на новость, отметив, что по всем указанным фактам пройдёт проверка.