Только после вас: Штаты "ответили" Ирану по ядерной сделке

Парадоксальная ситуация сложилась вокруг переговоров Ирана и США по ядерной сделке. Обе стороны ждут "первого хода" от своих оппонентов.

Напомним о ситуации по ядерной сделке: ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна готова следовать её положениям при условии, что остальные участники начнут работу первыми.

Из США вскоре пришёл ответ: Вашингтон уверен, что первый шаг должен делать Тегеран.

"Что касается Ирана, то президент Байден чётко сказал, что если Иран вернётся к полному соблюдению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое", — выступил с заявлением на брифинге госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Таким образом, сложилась патовая ситуация: ни США, ни Иран делать первый шаг не собираются, но ждут его от "собеседника". Сколько времени данной системе нужно для "обрушения" — вопрос открытый.