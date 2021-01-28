Учебники истории Украины снова могут оказаться на "коррекционном прицеле". 16 депутатов Рады составили документ, в котором попросили министра образования Украины Сергея Шкарлета "не допустить переписывания истории Майдана".
Напомним, что ранее в Киеве через суд заставили чиновников решить вопрос о том, как именно школьные учебники отражают "революцию достоинства" (госпереворота 2014 года). По мнению юриста Андрея Портнова, который подал иск, ранее в стране предпринимались попытки героизации некоторых участников событий.
"Вместе с 15 коллегами-депутатами направил обращение к Шкарлету по поводу скандального судебного решения по иску Портнова.
Считаем, что министерство образования и науки должно обжаловать это решение окружного административного суда Киева и не допустить переписывания историӥ Майдана под диктовку российских марионеток", — написал в Facebook народный депутат Владимир Вятрович.
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