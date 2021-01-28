Депутат Рады рассказал про историю Майдана и "российских марионеток"

Учебники истории Украины снова могут оказаться на "коррекционном прицеле". 16 депутатов Рады составили документ, в котором попросили министра образования Украины Сергея Шкарлета "не допустить переписывания истории Майдана".

Напомним, что ранее в Киеве через суд заставили чиновников решить вопрос о том, как именно школьные учебники отражают "революцию достоинства" (госпереворота 2014 года). По мнению юриста Андрея Портнова, который подал иск, ранее в стране предпринимались попытки героизации некоторых участников событий.