Генсек НАТО попросил у стран-участниц денег "на оборону"

Несмотря на некоторое "успокоение" политики Штатов, ожидаемое после прихода к власти Джо Байдена, в НАТО готовы "наращивать мускулы". Генсек альянса, Йенс Столтенберг, заявил: нужно больше денег на оборону.

Столтенберг озвучил новые данные по будущим "векторам" работы на сессии начальников штабов. Политик отметил, что для НАТО всё ещё важно работать над такими проблемами, как "подъём Китая" и "агрессивность России". А для этого странам-участницам блока стоит поделиться деньгами.

Конечно же, всё это было подано под соусом "защиты демократии".

"Нашей демократии, нашим ценностям и мировому порядку, основанному на правилах, брошен вызов. Поэтому мы должны быть готовы противостоять любым угрозам, которые может принести будущее", — уверен Столтенберг.

Тезисы от Столтенберга уже выложены на сайте НАТО в открытом доступе.