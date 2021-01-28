Госсекретарь США: миру нужно лидерство Америки, и мы его обеспечим

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе своего первого брифинга, что "всему миру необходимо руководство США", и пообещал обеспечить его.

"Мир сейчас пристально смотрит на нас. Они хотят знать, сможем ли мы исцелить нашу нацию. Они хотят посмотреть, будем ли мы вести с силой нашего примера, ценим ли мы дипломатию с нашими союзниками и партнерами для решения больших проблем нашего времени, — отметил Блинкен. — Ценности Америки благородны и сильны, и мы вернемся к ним. Лидерство США необходимо во всем мире, и мы его обеспечим, потому что мир гораздо чаще решает проблемы и справляется с вызовами, когда есть США".

Блинкен также подчеркнул, что американская нация "по-прежнему обладает большей способностью, чем любая другая страна, мобилизовать других на улучшение", добавив, что "Государственный департамент будет иметь решающее значение для всего этого".