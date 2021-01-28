В США введён режим готовности к угрозе внутреннего терроризма

Министерство внутренней безопасности США (DHS) сославшись на беспорядки 6 января в Капитолии, объявило режим повышенной угрозы внутреннего терроризма до апреля.

Основанием стал тот факт, что "некоторые лица могут быть разочарованы администрацией Байдена".

Чего опасаются американские власти

Бюллетень Национальной консультативной системы по терроризму (НТА), опубликованный в среду, предупреждает, что

" некоторые идеологически мотивированные насильственные экстремисты, возражающие против осуществления государственной власти и президентского перехода, а также другие предполагаемые недовольства, подпитываемые ложными рассказами, могут продолжать мобилизовываться для подстрекательства или совершения насилия."

Проще говоря, в DHS уверены: будут попытки нападения "на избранных должностных лиц и правительственные учреждения."

В распространённом пресс-релизе министерство внутренней безопасности США признает, что нет "никакой информации, указывающей на конкретность и достоверность заговора", но что "ожесточенные столкновения продолжаются в последние дни" (скорее всего, имеется в виду продолжающееся насилие Антифа-активистов в Портленде, Орегоне и Сиэтле, Вашингтоне, а не беспорядки, устроенные сторонниками Дональда Трампа — прим.ред).

В бюллетене DHS также процитировала "дезинформация и теории заговора о COVID-19", которые якобы привели к "угрозам насилия в отношении критической инфраструктуры, включая электричество, телекоммуникации и здравоохранение" в 2020 году, в качестве обоснования для их оценки размера угрозы внутреннего терроризма.

Однако нет никаких сомнений в том, что основная часть "угрозы" рассматривается как политическая. Гипотетическая угроза насилия в ответ на попытку демократов во второй раз объявить импичмент Трампу уже упоминалась для продления развертывания 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне до конца марта.

"Подозреваешь кого-то — сообщи куда следует"

Служба национальной безопасности призвала американцев сообщать властям обо всем и обо всех подозрительных людях, "выбирать ненасильственные способы, чтобы ваш голос был услышан", и "укреплять свою общину, выступая вместе против насилия"."

Подразумевая, что люди, которые сомневаются в президентских выборах 2020 года, являются потенциальными внутренними террористами, DHS также заявила, что она привержена предотвращению насилия и угроз в отношении людей "на основе их религии, расы, этнической принадлежности, идентичности или политических взглядов".