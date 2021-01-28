Министерство внутренней безопасности США (DHS) сославшись на беспорядки 6 января в Капитолии, объявило режим повышенной угрозы внутреннего терроризма до апреля.
Основанием стал тот факт, что "некоторые лица могут быть разочарованы администрацией Байдена".
Бюллетень Национальной консультативной системы по терроризму (НТА), опубликованный в среду, предупреждает, что
" некоторые идеологически мотивированные насильственные экстремисты, возражающие против осуществления государственной власти и президентского перехода, а также другие предполагаемые недовольства, подпитываемые ложными рассказами, могут продолжать мобилизовываться для подстрекательства или совершения насилия."
Проще говоря, в DHS уверены: будут попытки нападения "на избранных должностных лиц и правительственные учреждения."
В распространённом пресс-релизе министерство внутренней безопасности США признает, что нет "никакой информации, указывающей на конкретность и достоверность заговора", но что "ожесточенные столкновения продолжаются в последние дни" (скорее всего, имеется в виду продолжающееся насилие Антифа-активистов в Портленде, Орегоне и Сиэтле, Вашингтоне, а не беспорядки, устроенные сторонниками Дональда Трампа — прим.ред).
В бюллетене DHS также процитировала "дезинформация и теории заговора о COVID-19", которые якобы привели к "угрозам насилия в отношении критической инфраструктуры, включая электричество, телекоммуникации и здравоохранение" в 2020 году, в качестве обоснования для их оценки размера угрозы внутреннего терроризма.
Однако нет никаких сомнений в том, что основная часть "угрозы" рассматривается как политическая. Гипотетическая угроза насилия в ответ на попытку демократов во второй раз объявить импичмент Трампу уже упоминалась для продления развертывания 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне до конца марта.
Служба национальной безопасности призвала американцев сообщать властям обо всем и обо всех подозрительных людях, "выбирать ненасильственные способы, чтобы ваш голос был услышан", и "укреплять свою общину, выступая вместе против насилия"."
Подразумевая, что люди, которые сомневаются в президентских выборах 2020 года, являются потенциальными внутренними террористами, DHS также заявила, что она привержена предотвращению насилия и угроз в отношении людей "на основе их религии, расы, этнической принадлежности, идентичности или политических взглядов".
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