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ФБР в растерянности: ноутбук Пелоси не нашли у ключевой подозреваемой

Мир

Продолжаются поиски ноутбука, украденного в ходе волнений в Вашингтоне и штурма Капитолия, у спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ФБР сообщили: у ключевой обвиняемой устройства нет.

ФБР в растерянности: ноутбук Пелоси не нашли у ключевой подозреваемой

Напомним историю вкратце: ноутбук Пелоси, по данным ФБР, похитила Райли Джун Уильямс, жительница Пенсильвании. По сведениям Politico, устройство планировали продать в Россию, но сделка сорвалась, и Уильямс скрылась.

После поимки подозреваемой оказалось, что ноутбука у неё нет. Пока суд отпустил женщину под залог, однако ей предъявили обвинения в краже, незаконном вторжении и в создании помех работе следствия.

Издание Philadelphia Inquirer сообщает, что поймали Уильямс только на прошлой неделе, тогда как Капитолий штурмовали ещё шестого января. Куда мог "уйти" ноутбук более чем за две недели, остаётся большим вопросом.

"Они искали везде, у неё нет компьютера", — подчеркнул адвокат Уильямс.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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