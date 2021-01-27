"Узбекистан раздора": почему страна интересует и Сеул, и Пекин

Новые данные о сотрудничестве Узбекистана и Южной Кореи: лидеры двух стран проведут онлайн-встречу. Пройдёт она 28 января, в ходе беседы планируется обсудить в том числе "Новую северную политику".

"Новая северная политика", или НСП, — задумка, которая должна помочь Сеулу решить сразу несколько задач:

развить отношения с другими странами, в том числе — европейскими;

улучшить ситуацию с Северной Кореей.

Что ещё можно сказать о программе "Новой северной политики"? Узбекистан рассматривается в Сеуле как полноценный партнёр — или именно как "часть" данной программы?

В поисках ответа на эти вопросы корреспонденты "Правды. Ру" обратились к Владимиру Колотову, доктору исторических наук, заведующему кафедрой истории стран Дальнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета, директору Института Хо Ши Мина.

Сеул против Пекина: есть ли шансы?

Эксперт отмечает: прежде всего Южная Корея пытается сейчас выстроить свою линию в отношении Евразии. Линия эта нужна для конкуренции с китайским проектом "Один пояс и один путь".

"Корея, конечно, добилась важных успехов в технологиях. Всем известны южнокорейские технологические гиганты: в области электроники, автомобилестроения. Но Корея в настоящее время сама разрушает многое из того, что было сделано, вводя санкции, блокируя дистанционно устройства, которые были сделаны, что подрывает доверие к корейской политике", — отмечает Колотов.

При этом Китай в подобной деятельности не замечен — зато замечены США. Так что Южная Корея выбрала "американские правила" и пытается по ним "играть".

Один пояс, один путь, один Узбекистан

Ресурсов у Сеула, добавляет эксперт, значительно меньше, чем у Пекина. Более того: Узбекистан уже включён в китайскую линию "Один пояс и один путь". По территории страны проходят трубопроводы и газопроводы "китайских друзей".

"Опять-таки, Узбекистан занимает центральное место в Центральной Азии, но не имеет выходов ни к морю, ни куда-либо ещё. Прямого доступа у Кореи к Узбекистану нет", — резюмирует Колотов.

Как страна Узбекистан не может оказать влияния на ситуацию ни с точки зрения потребления, ни с точки зрения политики. Так что наиболее логичная причина работы Сеула — желание добраться до неких ресурсов, которые есть в Узбекистане. А подобная политика будет лишь "консервировать" ресурсный статус страны.

"Они развивать Узбекистан не будут в технологическом плане. Корее это невыгодно. Может быть, какой-то региональный центр сборки чего-то", — уточняет Колотов.

"В такое положение лучше не попадать"

Таким образом, в Сеуле пытаются чуть-чуть "поломать" китайские стратегии, попробовать сделать свой проект. Но китайцы могут вкладывать десятки и сотни миллиардов долларов, а Корея таких возможностей не имеет.

"Плюс на территории Кореи американские военные базы. Вот вам, пожалуйста. Это будет та же самая американская линия, только в профиль. Ещё и против Китая. Соответственно, вот вам сразу же Узбекистан становится яблоком раздора. В такое положение лучше не попадать", — заключает Колотов.

А в качестве примера можно вспомнить Ирак и Югославию. И сделать вывод: подобные "игры" плохо заканчиваются для региональных держав.