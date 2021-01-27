Прогноз The Economist по вакцинам: Украина "в хвосте" очереди

Очередные грустные новости для жителей Украины: согласно прогнозам британского издания The Economist, широкого распространения вакцины в стране стоит ждать не раньше 2023 года.

Журналисты The Economist оценили перспективы распространения вакцин в зависимости от достатка стран. Украине не повезло оказаться вместе с 85 другими странами, отнесёнными к числу "беднейших", в самом конце "вакцинной очереди".

"В большинстве развивающихся стран раньше 2023 года не будет широкого доступа к прививкам", — пишет специалист Economist Group Агат Демаре.

В числе стран, население которых получит вакцину в первую очередь, в издании назвали Арабские Эмираты, страны ЕС и США.

При этом все страны, у которых достаток колеблется на "средне-низком" уровне, могут также рассчитывать на поставки по программе COVAX. Однако суммарно COVAX покроет примерно 20% потребностей в вакцинах для каждой страны, уверены журналисты.