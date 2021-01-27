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В утиль или на продажу: "Украину" готовят к печальному финалу

Мир

Грустная судьба ожидает крейсер "Украина": недостроенный корабль, скорее всего, пойдёт в утиль.

В утиль или на продажу: "Украину" готовят к печальному финалу

Напомним, что история "Украины" тянется не один десяток лет: с 1990-х годов судно никак не могут достроить по самым разным причинам, при этом оно спущено на воду. "Скелет" крейсера на данный момент пришвартован на территории Николаевского судостроительного завода.

"Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как "переходящее знамя", от правительства к правительству, до сих пор решение не принято.

То, что он не может вообще быть введён в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает Николаевскому заводу, занимая место", — рассказал для газеты "День" вице-премьер-министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Поскольку власти всё-таки решили демилитаризировать корабль, он может быть продан или утилизирован.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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