Признаки шизофрении: Польша удивлена отношениями США и Германии

Действия Вашингтона, который ранее активно "давил" на Берлин с целью блокировать проект "Северный поток — 2", а теперь захотел "дружбы с Германией", вызвали удивление в Польше.

Мнением о парадоксах американо-германских отношений поделился ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский. Выступая на радио Radio Szczecin, он отметил: в действиях США есть "признаки шизофрении".

"Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству", — высказал мнение Бурский.

При этом, подчеркнул эксперт, налаживание отношений с Германией приведёт и к налаживанию отношений с Россией. Напомним, что ранее мировое сообщество ожидало от администрации Байдена продолжения "санкционных войн" с Москвой.