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Байден получил "в подарок" от Украины два уголовных дела

Мир

Обладателем не только президентского кресла, но и уголовных дел стал Джо Байден. Украинские юристы зарегистрировали два уголовных дела — в "компанию" к Байдену попал Пётр Порошенко.

Байден получил "в подарок" от Украины два уголовных дела

Данные об уголовных делах приводит адвокат Порошенко Игорь Головань. Как передаёт Klymenko Time, он отмечает, что дела зарегистрировали 22 января.

"…через два дня после инаугурации президента США зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена", — написал Головань.

Инициатором преследования Головань назвал внефракционного депутата Рады Андрея Деркача. Напомним, что в 2020 году Деркач предоставил аудиозаписи, которые, по его мнению, доказывают, что Байден имел возможности для влияния на Порошенко.

Байден, по теории Деркача, шантажировал Порошенко кредитными гарантиями на миллиард долларов, требуя снять генпрокурора Украины Виктора Шокина с поста.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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