Штурм ценой в 20 лет: в США продолжают искать "мятежников"

Американское правосудие продолжает поиск и поимку всех, кто оказался под подозрением после штурма Капитолия. По данным СМИ США, в делах о "взятии Капитолия" фигурируют уже 400 подозреваемых, 150 человек получили официальные обвинения.

По данным, которые приводит Politico, списки подозреваемых и обвиняемых далеко не окончательны.

"Вы увидите геометрический рост числа дел, связанных с нападениями на полицейских", — заявил журналистам исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин.

Более того, некоторые обвиняемые могут оказаться под одной из самых серьёзных статей в Штатах, "мятеж". Максимальный приговор по делам о мятеже — 20 лет тюрьмы.

"Мы внимательно изучаем доказательства, связанные с обвинениями в подстрекательстве к мятежу. Речь идёт о преступлении, которое может привести к заключению на 20 лет", — уточнил Шервин.

Также оказалось, что в поимке подозреваемых помог интернет: некоторые протестующие стали своего рода "лицами" штурма, и их быстро нашли через соцсети.