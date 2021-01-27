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Лидеры Южной Кореи и Узбекистана проведут переговоры: что в повестке

Мир

Президенты Южной Кореи и Узбекистана проведут встречу в режиме онлайн уже 28 января, пишет Yonhap News. Среди тем для беседы — стратегическое партнёрство.

Лидеры Южной Кореи и Узбекистана проведут переговоры: что в повестке

По данным Yonhap News, лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят вопросы:

  • работы по борьбе с коронавирусом;
  • проектов в сфере энергетики;
  • инфраструктурных задач.

Уточняется, что для президента Южной Кореи саммит станет первым в 2021 году. Ранее с представителями Узбекистана общался министр стратегии и финансов Южной Кореи.

Большое внимание планируют уделить "Новой северной политике" — проекту Южной Кореи, который предполагает выстраивание отношений со странами Евразии.

Одной из ключевых задач "НСП" считается формирование и развитие "Северного экономического сообщества", в целом задумка направлена на придание стимулов развитию Южной Кореи и работу по примирению с КНДР.

Автор: Константин Шапров
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