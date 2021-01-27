Лидеры Южной Кореи и Узбекистана проведут переговоры: что в повестке

Президенты Южной Кореи и Узбекистана проведут встречу в режиме онлайн уже 28 января, пишет Yonhap News. Среди тем для беседы — стратегическое партнёрство.

По данным Yonhap News, лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят вопросы:

работы по борьбе с коронавирусом;

проектов в сфере энергетики;

инфраструктурных задач.

Уточняется, что для президента Южной Кореи саммит станет первым в 2021 году. Ранее с представителями Узбекистана общался министр стратегии и финансов Южной Кореи.

Большое внимание планируют уделить "Новой северной политике" — проекту Южной Кореи, который предполагает выстраивание отношений со странами Евразии.

Одной из ключевых задач "НСП" считается формирование и развитие "Северного экономического сообщества", в целом задумка направлена на придание стимулов развитию Южной Кореи и работу по примирению с КНДР.