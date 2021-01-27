В Bloomberg рассказали, как на Украине обстоят дела с вакцинацией

Свою оценку готовности киевских властей решать вопросы вакцинации населения дали в Bloomberg. Эксперты сообщили для издания: Украина "не готова" к масштабной вакцинации.

Статья содержит мнение обозревателей Дарины Краснолуцкой и Катерины Чурсиной. По мнению экспертов, Украина пока находится на перепутье: власти так и не смогли найти достаточное количество вакцин.

Договорённости по некоторым вариантам поставок есть, но сроки предоставления вакцин туманны. Зеленский обещает старт вакцинации уже в феврале, но уверенности в том, что он состоится, нет.

"Украина — самая большая из немногих стран на континенте, которая не приступила к вакцинации населения", — пишут эксперты.

Более того: население такому повороту дел явно не радо, а вкупе с ростом тарифов на коммунальные услуги может "усилить напряжённость" внутри страны. Владимиру Зеленскому нужно действовать оперативнее.

Также авторы напомнили, что в Крыму, о котором так любят поговорить в Киеве, уже началась вакцинация. Также вакцинация при поддержке России скоро стартует в Донецкой и Луганской областях.