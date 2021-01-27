Группа депутатов Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" внесла на рассмотрение законопроект, который разрешает всем желающим иметь двойное гражданство. И российское в том числе.
Как стало известно РИА "Новый день", в проекте нового закона прописано также, что украинские паспорта будут выдаваться соотечественникам, постоянно проживающим за рубежом.
И всё бы ничего. Однако есть одно "но":
- обладатели российского гражданства в Незалежной вместе с новым паспортом автоматически получат поражение в избирательных правах, поскольку Россия признана "страной-агрессором".
Кстати, те, кто на Украине не живёт, после получения гражданства страны смогут голосовать на выборах. А таковых, ни много ни мало, примерно 5 млн человек.
Иными словами, баланс пророссийских и прозападных избирателей в Незалежной ощутимо сместится в пользу последних.
Таким образом, пророссийские партии и кандидаты будут априори иметь меньше шансов избраться в любые органы власти.
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