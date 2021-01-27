В Раде придумали, как существенно увеличить антироссийский электорат

Группа депутатов Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" внесла на рассмотрение законопроект, который разрешает всем желающим иметь двойное гражданство. И российское в том числе.

Как стало известно РИА "Новый день", в проекте нового закона прописано также, что украинские паспорта будут выдаваться соотечественникам, постоянно проживающим за рубежом.

И всё бы ничего. Однако есть одно "но":

обладатели российского гражданства в Незалежной вместе с новым паспортом автоматически получат поражение в избирательных правах, поскольку Россия признана "страной-агрессором".

Кстати, те, кто на Украине не живёт, после получения гражданства страны смогут голосовать на выборах. А таковых, ни много ни мало, примерно 5 млн человек.

Иными словами, баланс пророссийских и прозападных избирателей в Незалежной ощутимо сместится в пользу последних.

Таким образом, пророссийские партии и кандидаты будут априори иметь меньше шансов избраться в любые органы власти.